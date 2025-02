Fedez e Marco Masini duetto spoiler: le strofe nuove e i riferimenti ad amore e tumore

Se l'applauso arriva a metà esibizione significa che hai fatto centro. E se dopo la tua esibizione in prova l'Ariston si svuota significa che hai fatto centro, ancora una volta. Almeno mediaticamente ma anche musicalmente perché la versione di " Bella stronza " che portano in scena Marco Masini e Fedez è una bomba. Il cantante fiorentino è in formissima, si vede e si sente e Fedez non è da meno anche se appare un po' meno sicuro rispetto a "Battito". Il motivo? Questa canzone, almeno le strofe che canta lui, sono personali, personalissime.

Bella stronza Fedez-Masini, il testo delle strofe nuove

I riferimenti ad Angelica Montini, la ragazza che gli avrebbe fatto perdere la testa da anni, sono evidenti: "Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male". Alcuni versi, invece, appaiono dedicati a Chiara Ferragni: "Se vivi di apparenza i giudizi ti feriscono". Ancora (probabilmente) Angelica: "Baciarsi e dirsi ti amo sì, ma farlo di nascosto. Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore, chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole. Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero". Infine, Masini: canta benissimo, la canzone è sua e lo sa, le parti più discusse non ci sono. Appuntamento a stasera, dopo mezzanotte.