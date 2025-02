Paolo Kessisoglu, chi è la figlia Lunita e perché è a Sanremo

A Sanremo 2025 arrivano Paolo Kessisoglu e la figlia Lunita. L'attore e conduttore è stato invitato, insieme alla sua unica erede, per condividere col pubblico un momento legato al rapporto tra padri e figli e all’incomunicabilità che sorge a volte tra le varie generazioni. La coppia è stata a chiamata a presentare la canzone Paura di me, prodotto da Canova, e cantata appunto da Kessisoglu, sotto lo pseudonimo Iamollie, con Lunita che è una cantante emergente. Il brano è stato scritto dai due interpreti con Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria e Simone Sacchi. Paura di Me affronta il tema dell’isolamento sociale, un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani. Il testo racconta il senso di smarrimento di chi fatica a trovare il proprio posto nel mondo e il desiderio dei genitori di comprendere e aiutare. C'è anche un riferimento agli hikikomori, giovani che si chiudono nella propria stanza e si isolano dalla società. Paolo e Lunita portano questa realtà sul palco con un dialogo musicale tra un padre che cerca di avvicinarsi e una figlia che fatica a farsi capire. "La pandemia ha fatto da detonatore a una situazione in graduale peggioramento già da dieci anni - ha fatto sapere l'artista - La salute mentale degli adolescenti è una questione fondamentale, finché ognuno non farà la sua parte pensando che non lo riguardi non si riuscirà a fare la giusta prevenzione". Dal canto suo Lunita ha ricordato che "quando un adolescente sta male è importante che non si senta giudicato nella propria sofferenza. È fondamentale quindi che tutta la famiglia si metta in discussione per cercare di aiutarsi a vicenda".