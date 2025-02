Simone Cristicchi: chi è la compagna e cantante Amara

Dopo la fine del suo matrimonio con l'archeologa Sara Quattrini , che l'ha reso padre di Tommaso e Stella, Simone Cristicchi ha ritrovato l'amore accanto ad Amara, nota cantuatrice. La coppia è legata dal 2019 e più volte hanno collaborato insieme, come scelto di fare al Festival di Sanremo 2025 , nella serata delle cover e dei duetti. La kermesse musicale è stata molto importante nella carriera di Amara, il cui vero nome è Erika Mineo . Classe 1984, di Prato, Amara ha partecipato alla quinta edizione di Amici di Maria De Filippi ma la sua permanenza nel talent show di Canale 5 è stato piuttosto breve. Il passo importante è arrivato nel 2014, quando ha partecipato a Sanremo Giovani (all'epoca condotto da Carlo Conti) e si è fatta conoscere agli addetti ai lavori. Ha così iniziato a collaborare con Fiorella Mannoia - ha firmato ad esempio la sua Che sia benedetta, seconda classificata a Sanremo 2017 - ed Emma Marrone, solo per citarne alcuni. Amara è nata e cresciuta in una famiglia cattolica ma per un breve periodo ha praticato il buddismo.

Il messaggio d'amore di Simone Cristicchi per la sua Amara

Lo scorso giugno, in occasione del quarantesimo compleanno di Amara, Simone Cristicchi (classe 1977) le ha dedicato un lungo messaggio social: “Ho conosciuto per prima la tua arte profonda, la tua voce incantevole, il tuo carisma eccezionale", ha scritto. "Insieme ci siamo scoperti dopo esserci tanto cercati. Abbiamo viaggiato tanto, tornando sempre a casa, la nostra casa di pietre e candele, di alberi e silenzio. Abbiamo abitato tra gli ulivi e sulle tavole dei palcoscenici, unendo le nostre anime nel canto”, ha aggiunto. Il cantautore ha poi ringraziato Amara per essergli stato vicino soprattutto nelle difficoltà: “Non posso dimenticare che hai salvato la mia vita, semplicemente con la tua presenza. Vorrei saper raccontare al mondo il mistero straordinario che sei, cosa significhi respirarti accanto, ma le parole non basterebbero. Io so solo che ogni giorno insieme a te è un dono inestimabile, irripetibile. Come il nostro amore”.

Ex moglie e figli: la vita privata di Simone Cristicchi

Prima dell'incontro con Amara, Simone Cristicchi è stato sposato a lungo con Sara Quattrini, un’archeologa romana con una grande passione per l’arte e la fotografia. Dopo anni di lavoro come restauratrice, la Quattrini ha aperto una libreria per bambini, Soffiasogni, che gestisce con amore e dedizione. La coppia ha due figli: Tommaso, nato nel 2008, e Stella, nata nel 2011.