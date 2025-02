Kekko dei Modà e l’errore nella cover con Renga: sta ancora male (ma non vuole ritirarsi)

Un duetto da cancellare quello di Kekko dei Modà e Francesco Renga alla quarta serata delle cover di Sanremo 2025. Il frontman della band milanese ha sbagliato l'attacco di Angelo, la canzone che ha vinto il Festival nel 2005, e a fatica ha portato a termine l'esibizione. A rincuorarlo il collega, che con lo sguardo l'ha spinto a non mollare. Ma il malessere di Kekko è palese: il diretto interessato è caduto alla vigilia della kermesse musicale e i potenti antidolorifici che sta assumendo per combattere il dolore non aiutano di certo. Pare inoltre che in questi giorni ci sia stata anche una lite tra Kekko e il suo manager, che spingerebbe per il ritiro. Ma Silvestri sarebbe del tutto contrario e deciso a portare a termine, con il resto del gruppo, la sua avventura sanremese.