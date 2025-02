Tony Effe sul palco dopo il caso collana: la sorprendente scelta spiazza tutti. Poi la battuta a Carlo Conti fa ridere Noemi

Tony Effe e Noemi si esibiscono sul palco di Sanremo omaggiando Califano. Esibizione buona ma dopo le polemiche delle ultime ore l'attenzione era tutta per il look di Tony Effe . Completo gessato, al collo sembrava indossare un foulard color oro. Invece no, collana anche stavolta , sempre di Tiffany. Il modello è quello "a sciarpa" di Elsa Peretti del valore di 50mila euro.

Tony Effe e la battuta a Carlo Conti

Conti è stato al gioco e quando si è avvicinato a Tony Effe e Noemi dopo l'esibizione ha controllato in modo affettuoso cosa avesse al collo Tony Effe e ha accennato un sorriso. Il cantante è stato al gioco e ha risposto: "Te sei salvato...". Noemi, che ha assistito al siparietto, è scoppiata a ridere. Fine delle polemiche, forse. Di sicuro, avere oggi Noemi accanto, in prova e in diretta, per Tony Effe è stato decisivo: se mai avesse pensato di ritirarsi, ha cambiato idea.