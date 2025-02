Clara, l'intervista sexy accende Sanremo: "Mi piace essere dominata"

L'intervista sexy di Clara accende Sanremo. A The Secret Case, da Sanremo, la cantante dice: "Sesso qui? Io no però secondo me sì, qualcuno lo fa eccome vedeno certi cantanti". Entrando più nello specifico dei suoi gusti e delle sue passioni Clara ammette: "Mi piace dominare ed essere dominata ed entrare in certi ruoli". Infine: "Durante i rapporti mi piace la musica classica, sono una fan del movimento lento".