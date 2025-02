Sarah Toscano a Sanremo: "Berrettini ti amo". Lui risponde e il web esplode

Inaspettata dichiarazione d'amore di Sarah Toscano al Festival di Sanremo 2025 . La più giovane cantante in gara - ha solo 19 anni - ha pubblicamente dichiarato in un'intervista di amare Matteo Berrettini . Sarah, che è diventata nota dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi , è una grande appassionata di tennis, sport che pratica fin da quando era una bambina. "Se entrasse Berrettini cosa gli diresti?", ha chiesto la giornalista di Style Magazine. "Ti amo", ha risposto genuinamente l'interprete. Un video che è stato poi postato sui social e al quale Berrettini ha risposto divertito: "Solo perché non mi conosce...". Sarah ne ha approfittato per controreplicare: "Si può sempre rimediare". I due hanno poi iniziato a seguirsi a vicenda mentre il popolo del web è letteralmente esploso.

Sarah Toscano e Berrettini a Sanremo 2025

Gli utenti di Instagram e TikTok si sono scatenati sui social, promuovendo l'audacia di Sarah Toscano. "Meriterebbe la vittoria soltanto per questa giocata", ha scritto divertita una fan. "Sarah una di noi", hanno aggiunto altri. E chissà che non sia l'inizio di qualcosa... La Toscano risulta al momento single mentre si vocifera di una liaison tra sua sorella Giulia e Achille Lauro. Mistero, invece, attorno alla vita privata di Matteo Berrettini. Dopo la chiacchierata relazione con Melissa Satta, lo sportivo ha deciso di non esporre più mediaticamente la sua sfera più intima: è stato però paparazzato in diverse occasioni con Federica Lelli, ex storica del cantante Ultimo.