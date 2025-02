Noemi e la maglia di Roma a Sanremo: “Mai sola”

SANREMO - Noemi e la finale di Sanremo. Un’emozione speciale anche per una cantante che ha già otto Festival sulle spalle. Ma questa volta, oltre ai suoi fan, c’è un’intera squadra alle sue spalle: la Roma. Noemi è tifosissima dei colori giallorossi. E come regalo il club le ha spedito una maglia con un biglietto: “Ciao Veronica, in bocca al lupo”, firmato A.S. Roma. Il tutto è finito sui social.