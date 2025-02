Bove, che emozione incredibile a Sanremo. Il suo racconto da brividi commuove tutti

INVIATA A SANREMO - Edoardo Bove , che emozione. Il giocatore della Fiorentina , di proprietà della Roma, è stato ospite di Carlo Conti al Festival di Sanremo. Vestito Dolce e Gabbana, emozionatissimo, Bove ha alternato cose che aveva preparato a dichiarazioni a braccio ed è rimasto sul palco più del previsto. Il suo racconto dopo il malore dello scorso primo dicembre ha commosso tutti: vero, sincero, spontaneo. "Mi sento come se mi mancasse qualcosa, mi sto facendo aiutare per elaborare tutto quello che è successo. Sono qui per ringraziare, vedere le persone così preoccupate per me mi ha fatto capire la gravità della situazione, solo guardando la reazione dei miei familiari, degli amici, ho capito quanto sono stato fortunato".

Bove e il discorso che commuove l'Ariston

"Le persone - dice ancora Bove - mi chiedono come stai, sembrano sinceramente interessate e questo mi ha fatto capire quanta paura ci sia stata di perdermi. Mi ritengo realmente fortunato, è successo tutto al posto giusto al momento giusto, in 13 minuti ero in ospedale, volevo sottolineare l'importanza del primo soccorso. Io sono stato davvero fortunato, la vicinanza che mi avete dato è stata fondamentale, vorrei ancora una volta ringraziare tutti". Lo ha fatto, Bove, con molta eleganza, a titolo grauito proprio perché vista l'importanza del palco non gli interessavano cachet o altro, ma solo la possibilità di dire grazie e chiudere, almeno in parte, il cerchio: "Senza il calcio mi manca qualcosa, è come per un cantante la voce. Ma so che ci vogliono coraggio e pazienza". A lui non manca nessuno dei due. E per una volta Carlo Conti ha messo da parte tutta la rapidità e l'ha fatto parlare e raccontare con estrema calma.