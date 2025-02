Caos e fischi all’Ariston: Achille Lauro e Giorgia fuori dalla finale a 5. E lei scoppia in lacrime

Clamoroso colpo di scena alla finale del Festival di Sanremo 2025. Giorgia e Achille Lauro, i grandi favoriti di questa edizione, sono fuori dalla finale a cinque. Fischi e bu al teatro Ariston quando Carlo Conti ha letto la classificale generale: la Todrani solo sesta con La cura per me mentre il suo collega più giovane si è piazzato al settimo posto con Inconscienti giovani. A giocarsi la finale a cinque solo uomini: Fedez, Olly, Brunori Sas, Simone Cristicchi, Lucio Corsi. Giorgia ha vinto il Premio Tim: la sua canzone La cura per me è stata la più cliccata sull'applicazione. Nel ritirare il premio la cantante non ha trattenuto le lacrime davanti all'affetto del pubblico, che si è alzato in piedi.