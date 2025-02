Sanremo, Rose Villain "festeggia" con Messi: la reazione social dopo la classifica

Non è riuscita a entrare nella top 10, ma Rose Villain rimane tra le protagoniste assolute della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Per la canzone "Fuorilegge", per l'urlo in napoletano dalla platea e per la coreografia che ha fatto il giro dei social in pochissimi giorni, replicata anche sul palco da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi nella serata finale. Poco dopo la pubblicazione della classifica della kermesse, la cantante ha "festeggiato" sui social con un tema sportivo, come lo scorso anno.