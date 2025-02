Giorgia: "Ecco perché ho pianto a Sanremo e cosa penso davvero di Olly"

A Domenica In, nella puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo 2025, Giorgia ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la finale della kermesse musicale. Dove si è dovuta accontentare del sesto posto in classifica, sebbene sia stata fin dall'inizio la grande favorita di questa edizione. Giorgia si è detta comunque contenta dell'affetto della gente e non a caso è stata accolta da un lungo, lunghissimo, applauso al suo ingresso. Ha però commentato il fatto che sul podio del Festival siano saliti solo uomini. "Forse c’è qualcosa nella nostra mentalità sedimentato da millenni. Arriverà il momento in cui non ci stupiremo più, non noteremo se ha vinto una donna o un uomo e questo significa parità. Quando arriverà il giorno che non dovremmo più fare questa distinzione sarà un giorno migliore", ha fatto notare la Todrani. E poi, dopo le parole di Elodie che l'ha pubblicamente sostenuta, ha voluto demolire una volta per tutte la rivalità tra donne: "Noi siamo tanto unite perché abbiamo capito che il successo di una di noi apre una strada nel mercato anche le altre, il successo di una è quello di tutte". Giorgia ci ha inoltre tenuto a precisare che ha pianto alla finale di Sanremo seplicemente perché si è liberata dopo una settimana intensa. Nient'altro che uno scarico di tensione.