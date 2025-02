Olly potrebbe non partecipare all'Eurovision: colpo di scena dopo la vittoria a Sanremo  

A poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2025 il colpo di scena che non ti aspetti: Olly potrebbe non partecipare all'Eurovision Song Contest , che quest'anno si svolge il prossimo maggio a Basilea, in Svizzera, e sarà condotto da Michelle Hunziker. Generalmente chi vince la kermesse musicale rappresenta poi l'Italia alla competizione europea ma quest'anno potrebbe non essere così. Il motivo? Olly non si sentirebbe pronto ad una responsabilità del genere . In conferenza stampa, all'indomani della sua vittoria con Balorda nostalgia , il cantante ligure ha espresso perplessità circa questa nuova sfida della sua carriera. "Tutto ciò che mi è successo è totalmente folle. - ha detto Olly - Quando nelle settimane scorse dicevo di non valutare la vittoria a Sanremo come un'opzione, ero onesto. Dunque non ho pensato all'eventualità di una partecipazione all'Eurovision Song Contest. Ho bisogno di metabolizzare, ho bisogno di tempo per decidere". La Rai dal canto suo, per voce del vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ha concesso al cantautore una settimana di tempo. "La meriti, dopo le ultime 12 ore".

Perché Olly potrebbe non partecipare all'Eurovision dopo Sanremo

"Non mi preoccupa niente. Ho solo bisogno di prendere tempo, perché devo essere certo di farlo bene. Non c'è nessuna altra paura", ha spiegato Olly circa la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest, al quale può partecipare di diritto avendo vinto il Festival di Sanremo. "Quando ho detto che la vittoria non era un'opzione, ero sincero. Avessi potuto decidere io, non avrei vinto. Ma non posso fare altro che accettare, sorridere e tornare alla mia vita. Per me la musica non è mai stata una gara", ha aggiunto il giovane cantautore, che come tre dei quattro vincitori precedenti (Maneskin, Marco Mengoni, Angelina Mango) ha come manager Marta Donà. "Il suo segreto? Credo sia semplicemente molto brava a percepire dove ci sia del talento. Il ché però non vuol dire che non ci sia da altre parti", ha puntualizzato Olly.

Cosa succede se Olly rifiuta l'Eurovision Song Contest 2025

Come da tradizione è chi trionfa a Sanremo ad andare direttamente alla gara europea. Però in passato è capitato che qualcuno cedesse il passo, come gli Stadio nel 2016 che rinunciarono lasciando il posto alla seconda Francesca Michielin. Se Olly decidesse di non andare a Basilea il testimone passerebbe quindi a Lucio Corsi, secondo classificato. Quest’anno l'Eurovision Song Contest si svolge a Basilea. A condurlo saranno la conduttrice svizzera con cittadinanza italiana Michelle Hunziker insieme all'attrice e cantante Hazel Brugger e la comica Sandra Studer.