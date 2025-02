Rose Villain conosce l'uomo che ha urlato 'si na pret' a Sanremo: è amico di Rocco Hunt

Tra le tante cose il Festival di Sanremo 2025 verrà ricordato sicuramente anche per il 'si na pret' urlato a Rose Villain durante la prima serata della kermesse musicale. Un commento che la diretta interessata ha apprezzato, tanto da scherzarci più volte con storie su Instagram e addirittura t-shirt con sopra questa iconica scritta. Ma cè di più: Rosa Luini - questo il vero nome di Rose Villain - ha avuto anche modo di incontrare, seppur virtualmente, l'uomo che ha urlato questo complimento così insolito. L'uomo in questione è amico di Rocco Hunt, altro cantante in gara al Sanremo di Carlo Conti. Dopo la fine del Festival Hunt ha condiviso un video sui social in cui mostra l'incontro tra Rose e Damiano, il suo amico, in videochiamata. "Quando inviti il tuo amico all’Ariston e lui urla ‘Sei una pietra’ a Rose Villain", ha scritto Hunt a corredo del filmato. Dove si rivolge a Damiano con tono divertito: "Mi hai fatto fare una grandissima figuraccia", ha esclamato mentre il ragazzo ha riso.