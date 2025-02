Carlo Conti dopo Sanremo: "Bove mi ha colpito". E le parole sul Napoli sorprendono

Il Festival di Sanremo 2025 è finito ma l'attenzione sulla kermesse musicale è ancora molto alta. Ospite di TMW Radio, Carlo Conti - direttore artistico e conduttore della 75esima edizione - ha rilasciato alcuni commenti sull'ospitata di Edoardo Bove, la vittoria di Olly e si è lasciato andare anche a qualche riflessione sul calcio e sul campionato di Serie A. "Il momento di Bove doveva essere un racconto, una testimonianza di un ragazzo che a 22 anni vede interrompersi i suoi sogni. È stata una bella testimonianza. - ha detto Conti - Mi ha colpito il suo pensiero, che va a quelli che non hanno avuto soccorsi immediati e non ce l'hanno fatta. Ha capito che la sua fortuna è stata la prontezza d'intervento. Ha fatto capire che è un momento difficile ma che sta cercando di vivere con grande forza e la speranza di tornare in campo". Sul podio tutto al maschile, con Giorgia grande esclusa, Conti ha dichiarato: "L'ho fatto in serenità questo Sanremo, quindi fa capire che serve avere un po' di distacco per fare bene. Ho diverse cose belle che mi porterò sempre, il ricordo di Fabrizio Frizzi e il messaggio del Santo Padre. Ma anche fare la spalla a Roberto Benigni per un toscano come me...Lucio Corsi? Un vero personaggio, lo seguivo da tempo e quando c'è stata l'opportunità di averlo non ho avuto dubbi, soprattutto dopo aver sentito il brano".