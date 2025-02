Tapiro a Olly dopo il no all'Eurovision, l'autotune e la polemica su Marta Donà a Sanremo

Olly ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia dopo le polemiche sul suo no all’Eurovision e le accuse di aver vinto il Festival di Sanremo 2025 grazie a Marta Donà. Ai microfoni di Valerio Staffelli, il cantante ligure ha difeso la Donà, definendola una professionista, e ha spiegato di aver rinunciato alla competizione europea per dedicarsi al tour e non di certo per colpa della mancanza di autotune. "Marta si merita il successo perché è una brava professionista: si impegna tanto e quindi ha avuto tanti grandi risultati", ha tagliato corto Olly riferendosi alla polemica sulla sua manager. La Donà cura anche gli interessi di Angelina Mango, che ha vinto Sanremo lo scorso anno, e Marco Mengoni, che ha trionfato nel 2023. Fino a qualche tempo fa era anche la manager dei Maneskin, che sono arrivati primi a Sanremo nel 2021. In sostanza la Donà ha vinto quattro Festival su cinque e per molti non una mera coincidenza ma Olly ci ha tenuto a rimarcare la bravura e la professionalità della sua manager, tra l'altro nipote di Claudia Mori, la moglie di Adriano Celentano.