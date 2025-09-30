Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Carlo Conti e il suo ultimo Sanremo: quando usciranno i nomi dei Big

Le ultime dichiarazioni del direttore artistico e conduttore del Festival della musica italiana sull'edizione in onda nel 2026 su Rai 1
3 min

Carlo Conti si prepara a condurre il suo ultimo Festival di Sanremo. Il conduttore Rai ha annunciato che l'edizione 2026 sarà l'ultima, per lui, sul palco dell'Ariston. “Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero”, ha detto in un'intervista concessa a Sorrisi. Dopo aver guidato il Festival per tre anni dal 2015 al 2017, e ora di nuovo al timone, Carlo ha ribadito che nel 2027 si farà da parte. Non solo non tornerà come conduttore, ma esclude anche un ruolo dietro le quinte: “No, non lo rifarei l’anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso”.

Sanremo 2026, quando ci sarà l'annuncio dei cantanti in gara

Carlo Conti ha svelato di avere iniziato l’ascolto delle canzoni/proposte per Sanremo 2026: “Ne ho già ascoltati più o meno un centinaio, ma il grosso arriverà proprio in queste settimane. Le ascolto quando sono in treno, nel traffico o mentre aspetto che mio figlio Matteo esca da scuola”. Poi ha aggiunto un dettaglio curioso sul suo metodo di selezione: “Il primo ascolto lo faccio sempre senza cuffie e a volume basso. Se capisco subito se funziona? Sì, ma la parte difficile è mettere da parte i miei gusti per capirne il potenziale”. Quanto alla data dell’annuncio dei cantanti in gara, ci ha tenuto a confermare che avverrà tra fine novembre e inizio dicembre, come da tradizione, durante il Tg1 delle 13:00.

Le date del Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026, slittando dunque a fine mese per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, previste dal 6 al 22 febbraio 2026. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

