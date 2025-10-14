Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Festival di Sanremo 2026, tre cantanti napoletani per Carlo Conti  

Fervono i preparativi per la prossima edizione della kermesse musicale, come sempre in onda a febbraio su Rai 1
3 min

Manca ancora qualche mese alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma c'è già grande attesa. Tra indiscrezioni, autocandidature e manovre dietro le quinte, una voce in particolare si sta facendo largo: Geolier potrebbe tornare sul palco dell’Ariston nel 2026 in coppia con Gigi D’Alessio. Il rapper napoletano da record, protagonista assoluto delle classifiche negli ultimi anni, e secondo classificato a Sanremo 2024, starebbe lavorando al suo nuovo album, in uscita proprio l'anno prossimo. E il Festival potrebbe rivelarsi una vetrina perfetta per lanciarlo. 

A Sanremo 2026 Geolier e Gigi D'Alessio?

Geolier e Gigi D'Alessio verso Sanremo 2026: a lanciare l'indiscrezione il sempre ben informato Gabriele Parpiglia. Un duo che unirebbe due generazioni e due anime della musica partenopea, in un mix tra urban e melodia che potrebbe conquistare pubblico e critica. Una scommessa che farebbe gola anche al direttore artistico Carlo Conti, sempre più intenzionato a portare sul palco dell’Ariston proposte forti e trasversali. Ma Geolier e Gigi non sarebbero gli unici napoletani pronti a partecipare al Festival: Sal Da Vinci, il cantante del tormentone Rossetto e Caffè, ha annunciato la sua candidatura, presentando un brano a Conti. Da Vinci ha già partecipato alla kermesse nel 2009, dove si è classificato al terzo posto con la canzone Non riesco a farti innamorare.

Sanremo 2026, quando ci sarà l'annuncio dei cantanti in gara

Di recente Carlo Conti ha svelato di avere iniziato l’ascolto delle canzoni/proposte per Sanremo 2026: “Ne ho già ascoltati più o meno un centinaio, ma il grosso arriverà proprio in queste settimane. Le ascolto quando sono in treno, nel traffico o mentre aspetto che mio figlio Matteo esca da scuola”. Poi ha aggiunto un dettaglio curioso sul suo metodo di selezione: “Il primo ascolto lo faccio sempre senza cuffie e a volume basso. Se capisco subito se funziona? Sì, ma la parte difficile è mettere da parte i miei gusti per capirne il potenziale”. Quanto alla data dell’annuncio dei cantanti in gara, ci ha tenuto a confermare che avverrà tra fine novembre e inizio dicembre, come da tradizione, durante il Tg1 delle 13:00.

