Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Samira Lui de La Ruota della Fortuna

Samira Lui verso il Festival di Sanremo 2026 . Forte dell'incredibile successo de La Ruota della Fortuna - che ogni sera appassiona cinque milioni di spettatori - la soubrette friuliana sarebbe in lizza per affiancare Carlo Conti sul palco dell'Ariston. L'indiscrezione arriva da Santo Pirrotta su Vanity Fair: "Si sussurra che il lungimirante Carlo Conti punti al colpo grosso, averla accanto sul palco del Festival di Sanremo 2026. D’altronde il rapporto con la showgirl è collaudato , Samira ha partecipato come concorrente nel 2022 a Tale e quale Show dove ha dato prova delle sue doti canore e di ballo. L'anno scorso all’Ariston Conti ha chiamato in soccorso l’amico Gerry Scotti. Riuscirà Carlo a girare la ruota?". Per Samira, 27 anni, sarebbe sicuramente un sogno che si avvera, visto che vuole affermarsi sempre più nel mondo dello spettacolo.

Le ultime novità sul Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Subito dopo i Giochi olimpici invernali di Milano‑Cortina 2026 (6‑22 febbraio), per evitare sovrapposizioni. Saranno 26 Big in gara, tra questi c'è chi mormora della probabile presenza di: Tiziano Ferro, Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci. Nella sezione Nuove Proposte ci saranno 4 artisti: due provenienti dal concorso Sanremo Giovani e due da Area Sanremo. Oltre a Samira Lui, pare che Carlo Conti sia interessato ad avere al suo fianco anche Giorgia, vincitrice morale dello scorso anno.

Chi è Samira Lui e perché è famosa

Padre senegalese, madre italiana, Samira Lui è nata e cresciuta in provincia di Udine. La soubrette è cresciuta senza il padre, scappato appena ha saputo della gravidanza. "Ha un’altra famiglia, altri tre figli, mentre io nella sua vita non ci sono mai stata. Magari ha anche paura del mio approccio, anche se ho dimostrato di avere le braccia aperte, di non giudicare. Mia mamma mi ha sempre parlato bene di lui per costruirmi ricordi positivi e sereni", ha raccontato Samira, che ha provato a cercare l'uomo. Prima del grande successo de La Ruota della Fortuna, Samira si è classificata terza a Miss Italia 2017. È stata Professoressa a L'Eredità e concorrente di Tale e Quale Show e Grande Fratello. La grande popolarità è però arrivata solo grazie al game show di Canale 5, dove è la valletta di Gerry Scotti. È legata da diversi anni a Luigi Punzo, un modello e luxury concierge (professionista che offre servizi di alto livello per yacht, hotel di lusso, ecc).