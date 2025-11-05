Sanremo 2026, "Carlo Conti chiama Laura Pausini e tre figlie famose"

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo . Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela su Chi, Carlo Conti starebbe corteggiando Laura Pausini . A quanto pare il conduttore e direttore artistico vorrebbe coinvolgere la cantante in tutte le serate della kermesse musicale. Laura potrebe quindi diventare a tutti gli effetti sua co-conduttrice. "Pausini, il cui tour mondiale partirà da Pamplona il 27 marzo 2026, sarebbe tentata". L'operazione andrà in porto?

Tre figlie d'arte al Festival di Sanremo 2026

Ma non è finita qui: a Sanremo 2026 dovrebbero arrivare anche tre figlie d'arte: Aurora Ramazzotti (figlia di Eros e Michelle Hunziker), Jolanda Renga (figlia di Francesco e Ambra Angiolini) e Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento). Sempre secondo Candela, in vista del Festival dovrebbe partire su Raiplay, la piattaforma streaming della Rai, un nuovo format in cui le tre figlie di dovrebbero intervistare i cantanti in gara.