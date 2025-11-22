Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
Cantanti Sanremo 2026, slitta l'annuncio. Carlo Conti: "Rispetto per Ornella Vanoni"© ANSA

Cantanti Sanremo 2026, slitta l'annuncio. Carlo Conti: "Rispetto per Ornella Vanoni"

Carlo Conti rinvia di una settimana l’annuncio dei Big di Sanremo 2026 per rispetto di Ornella Vanoni. E il numero degli artisti in gara aumenta
2 min
TagsCarlo ContiSanremo 2026Ornella Vanoni

Slitta l’annuncio dei cantanti del Festival di Sanremo 2026. Il direttore artistico e conduttore della kermesse, Carlo Conti, ha comunicato che la lista degli artisti non verrà resa nota domenica 23 novembre, come inizialmente previsto. La decisione, presa in segno di rispetto per la scomparsa di Ornella Vanoni, sposta l’appuntamento a domenica 30 novembre, sempre al Tg1 delle 13.30.

Quando verranno annunciati i cantanti di Sanremo 2026

Intervenuto sul palco del Vanity Fair Stories, Carlo Conti ha spiegato la scelta di rinviare di una settimana la comunicazione dei nomi che saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio. “Avevo in programma di essere il 23 novembre al Tg1 per annunciare il cast di Sanremo, ma mi sembra più rispettoso rimandare l’annuncio alla prossima settimana”, ha dichiarato, ricordando l'amata interprete milanese scomparsa venerdì 21 novembre per un arresto cardiaco. Le sue parole sono state accolte da un lungo applauso del pubblico presente. Appuntamento dunque rimandato al 30 novembre.

Il numero dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026

Carlo Conti ha accennato al numero dei cantanti in gara a Sanremo 2026. Se in un primo momento l’intenzione era quella di ammettere 26 artisti, il conduttore Rai ha lasciato intendere che la rosa potrebbe ampliarsi: “Non credo di riuscire a restare nei 26 Big previsti dal regolamento. Potremmo arrivare a 28, forse anche a 30”, ha anticipato nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani. Conti ha anche confermato che il prossimo Festival sarà dedicato a Pippo Baudo.

