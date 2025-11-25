Sanremo 2026 cantanti, "pioggia di no per Carlo Conti che richiama Maria De Filippi"
Cresce l'attesa per il Festival di Sanremo 2026: mancano ormai poco più di due mesi alla nuova edizione della kermesse musicale. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Il Messaggero, però, il cast di cantanti che dovrebbe calcare il palco dell'Ariston non sarebbe all'altezza di quelli delle ultime edizioni. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, avrebbe "incassato i no secchi di Tiziano Ferro, Annalisa, Carmen Consoli ed Ernia, il rapper più ascoltato del momento". Avrebbe declinato l'invito anche Alfa, tra i più amati della Gen Z. E poi avrebbero rifiutato, stando a quanto scrive il quotidiano, pure i Pooh, Tananai, Emma, Noemi, Fabrizio Moro, Sergio Cammariere ed Enrico Ruggeri. Per questo, a quanto pare, Carletto avrebbe deciso di aumentare il numero dei Big in gara: da 26 a 30, "per venire incontro ai discografici". Molto probabilmente "una mossa per avere più tempo e provare a convincere gli indecisi come Blanco, Angelina Mango ed Elisa".
Chi sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026
Alla luce di questi pettegolezzi, pare che a Sanremo 2026 ci saranno tra i cantanti in gara: Fedez con Marco Masini, Elodie con Rkomi, Sal Da Vinci, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Serena Brancale, Arisa, Malika Ayane, Amara, Fulminacci, Venerus, Nayt, Tropico, Luchè. Ma i nomi ufficiali verranno svelati solo domenica 30 novembre, durante il Tg 1 delle 13.30. L'annuncio era atteso per la scorsa settimana ma Carlo Conti ha deciso di posticiparlo per rispetto di Ornella Vanoni, scomparsa improvvisamente all'età di 91 anni.
Chi condurrà il Festival di Sanremo 2026
Chi condurrà invece il Festival di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti? Come riporta Nuovo Tv, il presentatore non vorrebbe farsi perdere il personaggio femminile del momento: Samira Lui, che ogni sera appassiona sei milioni di spettatori con La Ruota della Fortuna. Ma Conti avrebbe contattato anche Giorgia, Laura Pausini e Maria De Filippi: con quest'ultima aveva già condotto il Festival nel 2017.