Sanremo 2026 cantanti, "pioggia di no per Carlo Conti che richiama Maria De Filippi"

Cresce l'attesa per il Festival di Sanremo 2026: mancano ormai poco più di due mesi alla nuova edizione della kermesse musicale. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Il Messaggero, però, il cast di cantanti che dovrebbe calcare il palco dell'Ariston non sarebbe all'altezza di quelli delle ultime edizioni. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, avrebbe "incassato i no secchi di Tiziano Ferro, Annalisa, Carmen Consoli ed Ernia, il rapper più ascoltato del momento". Avrebbe declinato l'invito anche Alfa, tra i più amati della Gen Z. E poi avrebbero rifiutato, stando a quanto scrive il quotidiano, pure i Pooh, Tananai, Emma, Noemi, Fabrizio Moro, Sergio Cammariere ed Enrico Ruggeri. Per questo, a quanto pare, Carletto avrebbe deciso di aumentare il numero dei Big in gara: da 26 a 30, "per venire incontro ai discografici". Molto probabilmente "una mossa per avere più tempo e provare a convincere gli indecisi come Blanco, Angelina Mango ed Elisa".