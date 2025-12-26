Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Samira Lui a Sanremo 2026? Arriva la doccia gelata, cosa ha detto Pier Silvio

Samira Lui a Sanremo 2026? Arriva la doccia gelata, cosa ha detto Pier Silvio

Samira Lui e Sanremo 2026: tra sogno e prudenza, il futuro della rivelazione di Mediaset
2 min
TagsSamira LuiPier Silvio BerlusconiSanremo 2026

La voce circola da settimane ormai: Samira Lui a Sanremo 2026, al fianco di Carlo Conti. Un’ipotesi che potrebbe cambiare la carriera della soubrette friulana. Ma c'è un ma. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, dai vertici del Biscione sarebbe arrivato un primo altolà.

Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui al Festival di Sanremo 2026

Stando a quanto riporta la rivista, durante il tradizionale party natalizio Mediaset, Pier Silvio Berlusconi avrebbe invitato alla prudenza: "Se fossi Samira, sarei cauto. Sarebbe una mossa azzardata". Parole che suggeriscono come, in tempi di grandi manovre televisive, ogni scelta debba essere ponderata, soprattutto quando si parla di un talento ancora in ascesa. Mediaset punta forte su Samira Lui come volto dell’access prime time, una fascia dove sta riscuotendo grandissimo successo grazie a La Ruota della Fortuna. E sembra intenzionata a blindarla, evitando il rischio di concederla - anche solo temporaneamente - alla concorrenza.

Il futuro televisivo di Samira Lui

Il sogno Sanremo resta dunque sospeso, tra entusiasmo del pubblico e prudenza aziendale. Per ora, Samira Lui continua a brillare tra studio e set, con lo sguardo rivolto al futuro, in attesa di capire se e quando sarà il momento di fare il grande salto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sanremo

Da non perdere

I favoriti di Sanremo 2026Carlo Conti chiama Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS