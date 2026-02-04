Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo 2026 da Mattarella  

I big di Sanremo 2026 ricevuti dal Presidente Mattarella: l’annuncio di Carlo Conti. È la prima volta nella storia del Festival
3 min
TagsCarlo ContiLaura PausiniSanremo 2026

Nuovo annuncio di Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2026, in programma su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Il conduttore ha fatto sapere via Instagram che per la prima volta nella storia della kermesse musicale "i protagonisti di Sanremo incontreranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

I protagonisti di Sanremo 2026 incontrano Mattarella

"Dopo 76 edizioni, per la prima volta i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica", ha fatto sapere Carlo Conti sul suo account social. L'incontro è stato fissato al prossimo venerdì 13 febbraio quando Carlo, "Laura Pausini e i Big in gara saremo ricevuti da Sergio Mattarella al Quirinale". Conti ha ribadito che è "una gioia immensa, un grande onore e un grande emozione".

Chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2026

Tra i cantanti più attesi di Sanremo 2026 figura Tommaso Paradiso, all’Ariston per la prima volta da solista, insieme a interpreti dal forte richiamo pop e mainstream come Arisa, Elettra Lamborghini, Malika Ayene, Serena Brancale ed Ermal Meta. Non mancano nomi iconici della musica italiana come Patty Pravo, attesa con una nuova canzone, e Raf, che torna sul palco dopo anni di assenza. La line-up include anche artisti che rappresentano la varietà del panorama contemporaneo: dal rapper J-Ax ai giovani di successo come Fulminacci, Tredici Pietro, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Chiello, Sayf, Eddie Brock, Luchè e Samurai Jay, fino a formazioni più insolite come Bambole di Pezza e il duo Maria Antonietta e Colombre. La presenza di coppie artistiche come Fedez e Marco Masini o LDA & Aka7even aggiunge un ulteriore elemento di curiosità alla competizione. Completano la rosa nomi molto amati dal pubblico come Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Michele Bravi, Francesco Renga, Enrico Nigiotti, Mara Sattei, Nayt, Levante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

