Sanremo 2026, arrivano Lillo e Andrea Pucci. Bufera, Carlo Conti costretto a prendere provvedimenti

Con un breve filmato pubblicato su Instagram, Carlo Conti ha ufficializzato i nomi di due nuovi co-conduttori che lo affiancheranno a Sanremo 2026: Lillo e Andrea Pucci . Lillo sarà protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, insieme ad Achille Lauro, mentre Pucci salirà sul palco giovedì 27.

Solo uomini al Festival di Sanremo 2026?

L'annuncio di Lillo e Andrea Pucci ha scatenato le polemiche: solo uomini al Festival di Sanremo 2026? Laura Pausini sarà l'unica co-conduttrice? "Le donne arriveranno la prossima settimana", ha assicurato Carlo Conti che, però, sommerso dalle critiche, ha preferito limitare i commenti sul suo account. Oltre a Lillo, Andrea Pucci e Achille Lauro, all'Ariston ci sarà anche Can Yaman: l'attore turco sarà protagonista della prima puntata, quella del 24 febbraio.

Sabrina Ferilli a Sanremo 2026?

Secondo alcuni rumors a Sanremo 2026 potrebbe arrivare Sabrina Ferilli, che ha già condotto il Festival due volte in passato. Si era vociferato di un suo coinvolgimento nella serata dei duetti ma non compare nella lista ufficiale. "L’attrice romana però pare che in qualche modo ci sarà. Lo farà a sorpresa in presenza o da remoto? Chi vivrà vedrà!", ha fatto sapere il sempre informato Dagospia.