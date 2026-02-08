Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: cosa è successo

Andrea Pucci ha annunciato il ritiro dalla co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo 2026 , dopo una settimana di polemiche e attacchi ricevuti sui social. L’attore e comico ha parlato di un’“onda mediatica negativa” che ha reso impossibile svolgere il proprio lavoro, ringraziando Carlo Conti e la Rai per l’opportunità mancata.

Perché Andrea Pucci non sarà più a Sanremo 2026

"Gli insulti, le minacce, gli epiteti ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili", ha spiegato Andrea Pucci, sottolineando come la pressione mediatica abbia compromesso il “patto fondamentale” con il pubblico dopo l'annuncio di Conti. "A 61 anni, dopo quello che mi è accaduto fisicamente, non sento di dovermi confrontare in una lotta intellettualmente impari che non mi appartiene". Il comico ha quindi scelto di rinunciare all’esperienza sanremese, definendola una decisione dettata dal rispetto verso se stesso e il pubblico: "I presupposti per esercitare la mia professione sono venuti a mancare", ha affermato, ribadendo il suo impegno costante a far ridere e portare leggerezza attraverso il teatro e gli spettacoli dal vivo.

Andrea Pucci: "Gli insulti sono inaccettabili"

Pucci ha voluto chiarire la propria posizione rispetto alle accuse ricevute: "Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più. Esiste l’uomo di destra e l’uomo di sinistra che la pensano in modo differente ma si confrontano in un ordinamento democratico". Riguardo a omofobia e razzismo, l’attore ha sottolineato: "Sono termini che evidenziano l’odio del genere umano, e io non ho mai odiato nessuno". Una presa di posizione che evidenzia il desiderio di mantenere un confronto civile e rispettoso, anche in un contesto mediatico complesso. Nonostante la rinuncia, Pucci ha voluto esprimere gratitudine: "Devo ringraziare Carlo Conti, la Rai e tutti coloro che hanno creduto in me. Auguro a Sanremo un’edizione di successo e vi aspetto a teatro".