Luca Argentero a Sanremo 2026, è polemica: "Mi hanno chiamato, poi sono spariti"

Perché Luca Argentero non sarà al Festival di Sanremo 2026

A rompere il silenzio è stato lo stesso attore piemontese, ospite dell’ultima puntata di Splendida Cornice, condotta da Geppi Cucciari. Con la consueta ironia, la padrona di casa ha introdotto l’argomento con una battuta solo apparentemente leggera: "Si dice che tu a breve abbia un impegno importante, in una città dove ci sono molti fiori e dove si canta forte. Sei pregato di dirmelo, perché non è che devo essere sempre l’ultima a sapere le cose". Un riferimento trasparente al palco del Teatro Ariston, cuore della kermesse ligure. Argentero ha scelto la via della franchezza. La chiamata, ha raccontato, c’è stata. Poi, però, più nulla.

Luca Argentero e la polemica sul Festival di Sanremo 2026

"Con l’occasione ti sfrutto per dire delle cose. Comunque no, non ho questo impegno, perché a questo punto dovrei saperlo e se non mi hanno richiamato significa di no. Anche se fosse? Adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare. Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti", ha ammesso Luca Argentero, visibilmente infastidito. La rivelazione ha acceso l’ironia della Cucciari: "Ma avete fatto ghosting a uno come lui? Ma siete fuori?! Carlo, qui da noi c’è venuto, ma a Sanremo da te non ci viene!". Una battuta che ha strappato sorrisi in studio, ma che ha anche dato voce a un piccolo caso mediatico. Argentero ha infine spiegato di trovarsi nel pieno di un tour promozionale e di dover rispondere, tappa dopo tappa, alla stessa domanda: parteciperà o no a Sanremo? "Sono in promozione e ogni volta che vado da qualche parte me lo chiedono sempre e francamente inizia a diventare imbarazzante".