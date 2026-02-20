A che ora finisce Sanremo 2026, la decisione di Carlo Conti

Manca poco all'inizio del Festival di Sanremo 2026 . La kermesse musicale andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio . Ogni serata sarà ricca di musica e show. Nota dolente, come ogni anno, la durata di ogni puntata. A fare chiarezza il direttore artistico e conduttore Carlo Conti che, come sempre, ha le idee molto chiare a riguardo.

Sanremo 2026, a che ora finisce ogni serata

Carlo Conti ha parlato degli orari del Festival di Sanremo 2026 in un'intervista rilasciata a Radio 2: "La prima sera, il venerdì e il sabato, avendo tutti e 30 i brani, supereremo l’una...ma c’è anche il Dopofestival e non voglio dare la linea troppo tardi". Poi ha rivelato: "Come finisco vado subito in albergo, riesco ad addormentarmi immediatamente e la mattina mi sveglio. Magari non sono otto ore ma sette e me le dormo tutte di filata. Per me ora inizia la parte divertente: è la punta dell’iceberg, perché il lavoro fatto in questi mesi finalmente lo condividi col pubblico. È la parte più rilassante e più entusiasmante. Mio figlio Matteo verrà qui per una settimana, è felicissimo solo perché non andrà a scuola. Ma si è raccomandato: non gli devo presentare nessuno dei cantanti, è molto distaccato da questo... credo che andrà a pescare".

L'ultimo Sanremo di Carlo Conti

Carlo Conti ha inoltre confermato che questo è il suo ultimo Festival di Sanremo. Nella sua carriera ne ha guidati ben cinque: "Voglio dire, quando arrivi a cinque sono già abbastanza. Va bene anche che ogni tanto ci sia questa alternanza, portare idee nuove, entusiasmo nuovo, sonorità nuove. È una delle forze del Festival che ha periodicamente questi cambi di passo".