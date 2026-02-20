Sanremo 2026, Morgan non ci sarà: "Amo il brano, ma...". Ecco il motivo e chi lo sostituirà

Manca sempre meno all'inizio del Festival di Sanremo 2026 . A pochi giorni dal via della celebre kermesse musicale, però, è stata annunciata un'assenza dell'ultimo minuto: Morgan non sarà sul palco dell'Ariston . Il cantautore era atteso sul palco del Ariston insieme a Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata dedicata alle cover con il brano ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco.

Sanremo 2026, Morgan non ci sarà: il motivo e il sostituto

Ad annunciare l'assenza è stato lo stesso Morgan sui social: "La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello". Tramite l'account ufficiale di Sanremo è stato annunciato che Chillo sarà accompagnato da Saverio Cigarini al pianoforte. Salta dunque il ritorno di Morgan all'Ariston: la sua ultima presenza su questo palco resta quella del Festival 2020 con la celebre lite con Bugo che portò poi ad una squalifica.