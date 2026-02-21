ROMA - Sarà Giorgia Cardinaletti , giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell'informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato come da tradizione in diretta al Tg1 dallo stesso Carlo Conti , direttore artistico e conduttore del Festival, che ha svelato così un nuovo tassello del mosaico del Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo.

Premio alla carriera a Fausto Leali

Spazio, poi, i Premi alla carriera per rendere omaggio a quegli artisti che hanno reso immortale la canzone italiana. E il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 li ha annunciati a 72 ore dall'apertura del sipario in un collegamento da Sanremo con il Tg1. Primo alla carriera a Fausto Leali, interprete simbolo della tradizione melodica italiana; a Mogol, tra i più importanti autori della musica italiana; a Caterina Caselli, cantante e produttrice discografica di grande prestigio.

La sorpresa di Carlo Conti a Giorgia Cardinaletti

"Potresti cocondurre la serata finale del Festival?". Così il direttore artistico di Sanremo Carlo Conti ha sorpreso Giorgia Cardinaletti durante la sua conduzione del Tg1. Il conduttore 'ha arruolato' la giornalista in diretta stasera, nel collegamento durante il Tg1 delle 20. "Tu sarai qui a Sanremo per i collegamenti per il Tg1. Sabato, visto che finisci con il collegamento delle 20.30, potresti essere con me e con Laura a cocondurre il Festival?", le chiede Conti. "Prego? Non è uno scherzo?", replica Cardinaletti. "Dimmi solo sì o no". "Sì, grazie Carlo... Non so che dire", ha aggiunto la giornalista, visibilmente sorpresa.