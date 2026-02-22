Leo Gassmann torna a Sanremo, le parole sulla Roma fanno impazzire tutti
Terza volta al Festival di Sanremo per Leo Gassmann. Dopo il trionfo nel 2020 tra le Nuove Proposte e la partecipazione nel 2023, il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio è di nuovo in gara con la canzone Naturale. "Un brano che vi farà vibrare l'anima e il corpo e ha un'identità musicale ben precisa. I messaggi delle mie canzoni hanno sempre un filo conduttore: la speranza", ha spiegato Leo, che oltre ad essere un bravo cantante è anche un talentuoso attore.
Leo Gassmann e quelle parole sulla Roma prima di Sanremo
Scudetto della Roma o vittoria a Sanremo?: difficile rispondere ad una domanda del genere. Ma Leo Gassmann ha le idee chiare: "Direi scudetto della Roma anche se vincere il mio primo Sanremo non sarebbe poi così male...". Del resto, per chi è cresciuto a pane e giallorosso, lo scudetto non è un titolo: è una questione di vita, di famiglia, di città. E ogni tifoso romanista, proprio come Leo, lo sa bene. Un'altra passione ereditata dalla sua famiglia: anche nonno Vittorio e papà Alessandro sono sempre stati grandi tifosi del club capitolino.
Leo Gassman sogna lo scudetto della Roma
Sanremo è il tempio della musica italiana, il punto d’arrivo per ogni artista. Vincere significherebbe entrare in una storia fatta di giganti, accendere definitivamente i riflettori su una carriera già lanciata. Ma scegliere la Roma - come fatto da Leo Gassmann - vuol dire scegliere le emozioni di una vita, le domeniche con il cuore in gola, i cori che non finiscono mai. Una scelta di pancia, non di carriera.