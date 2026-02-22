Leo Gassmann torna a Sanremo, le parole sulla Roma fanno impazzire tutti

Terza volta al Festival di Sanremo per Leo Gassmann. Dopo il trionfo nel 2020 tra le Nuove Proposte e la partecipazione nel 2023, il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio è di nuovo in gara con la canzone Naturale. "Un brano che vi farà vibrare l'anima e il corpo e ha un'identità musicale ben precisa. I messaggi delle mie canzoni hanno sempre un filo conduttore: la speranza", ha spiegato Leo, che oltre ad essere un bravo cantante è anche un talentuoso attore.