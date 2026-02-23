Fedez a Sanremo 2026: "Non so cosa succederà". Si parla di un annuncio sul terzo figlio

Fedez di nuovo al Festival di Sanremo 2026 . Quest'anno in coppia con Marco Masini , con il quale lo scorso anno aveva duetto nella serata delle cover. "Non so cosa succederà ma non vedo l’ora che succeda", ha scritto il rapper sui social. "L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo - ha spiegato Federico Lucia - ripetevo sempre una frase: 'Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere'. In quel momento tutto sembrava sfuggirmi di mano, ma quelle parole mi ricordavano una verità semplice e liberatoria: non tutto è sotto il nostro controllo e non ha senso tormentarsi per ciò che ci sfugge. Avevo le mie parole e la mia musica. Solo quelle. E bastavano".

Il messaggio di Fedez prima di Sanremo 2026

"Quel viaggio, partito con i peggiori presupposti - ha continuato Fedez - si è trasformato in una delle esperienze più belle e cariche di senso della mia vita. Perché a volte il viaggio conta infinitamente di più della meta. E alla fine non sappiamo mai, sul momento, cosa sia davvero 'bene' o 'male' per noi. I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi". E ancora: "Esattamente un anno dopo, eccomi di nuovo qui. Valigia pronta e la stessa frase che mi ronza in testa. Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito. E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo. Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l’ora che succeda. Ci vediamo sul palco dell’Ariston".

Fedez e l'annuncio del terzo figlio a Sanremo 2026

Secondo alcuni gossip, Fedez potrebbe fare un annuncio importante a Sanremo 2026. Pare che il cantante svelerà la gravidanza della fidanzata Giulia Honegger, che l'ha seguito nella città dei fiori. Da settimane si vocifera di una dolce attesa e sembra che Federico sia pronto a confermarla proprio sul palco dell'Ariston. C’è addirittura chi ha assicurato che la coppia sia in attesa di un maschietto. Sarà vero? Per Federico si tratterebbe del terzo figlio dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni.