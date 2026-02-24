Quanto guadagnano cantanti, conduttori e superospiti a Sanremo: da Carlo Conti a Fedez e Pausini, svelate tutte le cifre 

ROMA - Cifre stimate e non solo: a Sanremo si parla anche di soldi. E quando si parla della partecipazione al Festival, è importante chiarire un punto: per gli artisti in gara non esiste un vero e proprio cachet personale, come invece accade per ospiti o conduttori. L a somma legata alla presenza sul palco è più correttamente un rimborso spese.

Quanto guadagnano gli artisti al Festival

Il regolamento è chiaro: prendere parte al Festival comporta una serie di costi organizzativi e produttivi sostenuti dagli artisti e dalle loro case discografiche. La Rai può eventualmente contribuire a queste spese, ma senza alcun obbligo. Non si tratta quindi di un pagamento per l’esibizione in sé, bensì di un supporto economico per tutto ciò che rende possibile la performance: staff, prove, arrangiamenti, logistica e professionisti coinvolti. Per il 2026, la cifra più citata è di circa 75 mila euro per ciascun Big, destinata alle case discografiche come contributo ai costi, con eventuali variazioni per i gruppi. Una somma che, secondo gli addetti ai lavori, copre solo in parte le spese reali di una settimana a Sanremo. Per le Nuove Proposte si parla invece di circa 25 mila euro, sempre con la stessa logica di sostegno e non di compenso personale. Il vero ritorno economico, però, arriva dopo il Festival. La visibilità ottenuta sul palco dell’Ariston può tradursi in più streaming, passaggi radio, crescita del pubblico e soprattutto nuove opportunità live.

Co-Conduttori, le cifre incassate a Sanremo

Diverso è il discorso per altri protagonisti della kermesse: ospiti e co-conduttori percepiscono veri compensi. Le stime parlano di cifre che possono arrivare fino a 100 mila euro per i super ospiti e di circa 20-40 mila euro per i co-conduttori. Quest'anno ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo, Giorgia Cardinaletti, Ubaldo Pantani e Nino Frassica. Il cachet di Carlo Conti dovrebbe aggirarsi intorni ai 600mila euro. Per quanto riguarda Laura Pausini, che sarà co-conduttrice fissa per tutte le serate, circa 250mila euro per l’intera manifestazione.