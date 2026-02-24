Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Quanto guadagnano cantanti, conduttori e superospiti a Sanremo: da Carlo Conti a Fedez e Pausini, svelate tutte le cifre © ANSA

Quanto guadagnano cantanti, conduttori e superospiti a Sanremo: da Carlo Conti a Fedez e Pausini, svelate tutte le cifre 

Ecco le somme incassate da chi partecipa alla gara canora e non solo. Il regolamento parla chiaro, compensi solo ai presentatori
3 min

ROMA - Cifre stimate e non solo: a Sanremo si parla anche di soldi. E quando si parla della partecipazione al Festival, è importante chiarire un punto: per gli artisti in gara non esiste un vero e proprio cachet personale, come invece accade per ospiti o conduttori. La somma legata alla presenza sul palco è più correttamente un rimborso spese.

Quanto guadagnano gli artisti al Festival 

Il regolamento è chiaro: prendere parte al Festival comporta una serie di costi organizzativi e produttivi sostenuti dagli artisti e dalle loro case discografiche. La Rai può eventualmente contribuire a queste spese, ma senza alcun obbligo. Non si tratta quindi di un pagamento per l’esibizione in sé, bensì di un supporto economico per tutto ciò che rende possibile la performance: staff, prove, arrangiamenti, logistica e professionisti coinvolti. Per il 2026, la cifra più citata è di circa 75 mila euro per ciascun Big, destinata alle case discografiche come contributo ai costi, con eventuali variazioni per i gruppi. Una somma che, secondo gli addetti ai lavori, copre solo in parte le spese reali di una settimana a Sanremo. Per le Nuove Proposte si parla invece di circa 25 mila euro, sempre con la stessa logica di sostegno e non di compenso personale. Il vero ritorno economico, però, arriva dopo il Festival. La visibilità ottenuta sul palco dell’Ariston può tradursi in più streaming, passaggi radio, crescita del pubblico e soprattutto nuove opportunità live. 

Co-Conduttori, le cifre incassate a Sanremo 

Diverso è il discorso per altri protagonisti della kermesse: ospiti e co-conduttori percepiscono veri compensi. Le stime parlano di cifre che possono arrivare fino a 100 mila euro per i super ospiti e di circa 20-40 mila euro per i co-conduttori. Quest'anno ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo, Giorgia Cardinaletti, Ubaldo Pantani e Nino Frassica. Il cachet di Carlo Conti dovrebbe aggirarsi intorni ai 600mila euro. Per quanto riguarda Laura Pausini, che sarà co-conduttrice fissa per tutte le serate, circa 250mila euro per l’intera manifestazione.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sanremo

Da non perdere

Gianni Morandi e il bellissimo messaggio per il figlioScaletta prima serata Sanremo 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS