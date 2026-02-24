Scaletta definitiva prima serata Sanremo 2026: ecco l'orario di uscita di tutti i cantanti

Tutto è pronto per l’inizio della 76ª edizione del Festival, che si aprirà con la voce di Pippo Baudo. Saranno trenta i cantanti in gara ad esibirsi nella prima serata, a cui da domani si aggiungeranno anche le Nuove Proposte. Accanto a Carlo Conti, alla conduzione, ci saranno Laura Pausini e Can Yaman, mentre il super ospite sarà Tiziano Ferro. Sul palco dell’Ariston tornerà anche Olly, vincitore della scorsa edizione. Sotto, nel dettaglio, tutta la scaletta minuto per minuto.

Sanremo 2026, prima serata: la scaletta

20.40 Comincia il festival

20.43 Audio di Pippo Baudo che presenta il Festival e ingresso di Carlo Conti che presenta Olly. L’artista che lo scorso anno vinse Sanremo canta Balorda Nostalgia.

20.53 Conti introduce Laura Pausini come co conduttrice della prima serata

20.56 Ditonella piaga “Che fastidio!”

21.02 Pubblicità

21.07 Michele Bravi “Prima o poi”

21.13 Sayf “Tu mi piaci tanto”

21.19 Mara Mattei “Le cose che non sai di me”

21.25 Dargen D’Amico “Ai Ai”

21.31 Omaggio a Peppe Vessicchio da parte di Carlo Conti e Pausini con il lancio di un RVM

21.34 Pubblicità

21.39 Conti e Pausini annunciano Can Yaman (ingresso dalle scale con la musica di Sandokan)

21.42 Conti, Pausini e Can Yaman (dopo uno scambio di battute) presentano Arisa “Magica Favola”

21.48 Luchè “Labirinto”

21.54 Ospite d’onore, Carlo Conti presenta Gianna Pratesi con il figlio Alessandro (105 anni, il primo voto alle donne il 2 giugno 1946)

22 Tommaso Paradiso “I romantici”

22.06 Torna Can Yaman che presenta Elettra Lamborghini “Voilà”

22.12 Momento Tim con Carlo Conti, pubblico intona “Papaveri e Papere” di Nilla Pizzi

22.15 Patty Pravo “Opera”

22.21 Samual Jay “Ossessione) presentato da Conti e Can Yaman

22.27 Pubblicità

22.32 Carlo Conti presenta Tiziano Ferro che comincia a cappella cantando un medley (Ti scatterò una foto/La differenza tra me e te/Lo stadio/Perdono). Poi Carlo Conti lo intervista e di nuova canzone “Sono un grande”. Alla fine Conti e Pausini per saluti e consegna fiori

22.47 Raf “Ora e per sempre”

22.53 Pubblicità

22.58 Carlo Conti presenta Laura Pausini (cambio d’abito)

22.59 J-Ax “Italia starter pack”

23.04 Suzuki Stage collegamento: c’è Gaia che canta “Chiamo io chiami tu”

23.10 Nuovo ingresso Can Yaman (cambio d’abito e filastrocca con Pausini)

23.12 Fulminacci “Stupida fortuna”

23.18 Laura Pausini (VDL) interrompe Carlo Conti

23.21 Levante “Sei tu”

23.27 Fedez e Masini “Male Necessario”

23.33 Costa Crociere: collegamento con la Nave dove viene presentato Max Pezzali

23.34 Pubblicità

23.39 Max Pezzali canta medley “Sei un mito/Nella notte/Regina del celebrità”

23.45 Ermal Meta “Stella Stellina”

23.51 Can Yaman incontra Kabir Bedi. Pausini confessa di avere un debole per un nuovo Sandokan…

00.00 Conti, Pausini e Can Yaman lanciano il Tg1

00.03 Serena Brancale “Qui con me”

00.09 Nayt “Prima che”

00.14 Spot della Liguria

00.15 Malika Ayane “Animali notturni”

00.21 Eddie Brock “Avvoltoi”

00.27 Pubblicità

00.32 Ingresso Laura Pausini (con cambio d’abito)

00.33 Sal Da Vinci “Per sempre sì”

00.38 Enrico Nigiotti “Ogni volta che non so volare”

00.44 Torna in scena Can Yaman (con cambio d’abito)

00.45 Tredici Pietro “Uomo che cade”

00.51 Pubblicità

00.56 Bambole di pezza “reta con me”

01.02 Chiedo “Ti penso sempre”

01.08 Maria Antonietta e Colombre “La felicità basta”

01.14 Leo Gassman “Naturale”

01.20 Francesco Renga “Il meglio di me”

01.26 LDA & Aka 7Even “Poesie clandestine”

01.32 Collegamento Conti e Pausini con il Dopofestival (Nicola Savino)

01.33 Pubblicità

01.38 Collegamento con Rai Radio 2 (Ema Stokholma e Gino Castaldo)

01.39 Classifica provvisoria letta da Conti, Pausini e Can Yaman

01.44 Fine della prima serata