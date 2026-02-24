Mara Sattei canta a Sanremo 2026, imprevisto in diretta: perché c'entra la Roma

Il calcio - e la Roma - al centro della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo che Carlo Conti e Laura Pausini hanno annunciato Mara Sattei, dalla platea è partito un "Forza Roma Mara". Una frase che ha stupito tutti, compresa la cantante che ha replicato con un sorriso prima di lasciarsi andare ad un'esibizione molto intensa.