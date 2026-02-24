Pazzesca gaffe a Sanremo, l’incredibile errore sulla grafica mentre parla Gianna Pratesi

Un momento di grande solennità al Festival di Sanremo 2026 , dedicato a Gianna Pratesi, 105 anni, testimone vivente del primo voto delle donne, il 2 giugno 1946. Sullo schermo le immagini in bianco e nero di un’Italia che celebra la nascita della Repubblica, mentre Carlo Conti si è inginocchiato accanto a lei e il pubblico ha osservato in silenzio, rispettoso e commosso. Poi, però, la terribile gaffe.

Repupplica, la terribile gaffe al Festival di Sanremo 2026

Sul ledwall dell’Ariston, in caratteri cubitali è apparsa la scritta “Repupplica”. Non “Repubblica”, ma “Repupplica”, con due P di troppo. Un errore che ha trasformato uno dei momenti più toccanti della serata in un clamoroso autogol, una gaffe subito ripresa e condivisa (e derisa) sui social. La Rai celebrava gli 80 anni della Repubblica italiana a Sanremo, ma la battuta grafica ha interrotto la solennità del tributo, generando incredulità tra chi ha seguito tutto in diretta. Una gaffe difficile da immaginare in un contesto così istituzionale e rispettoso, che resterà negli highlight della serata e che sicuramente farà ancora discutere.