Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pazzesca gaffe a Sanremo, l’incredibile errore sulla grafica mentre parla Gianna Pratesi

Pazzesca gaffe a Sanremo, l’incredibile errore sulla grafica mentre parla Gianna Pratesi

Clamoroso refuso sul palco dell'Ariston durante il toccante incontro tra Gianna Pratesi e Carlo Conti
2 min
TagsSanremo 2026

Un momento di grande solennità al Festival di Sanremo 2026, dedicato a Gianna Pratesi, 105 anni, testimone vivente del primo voto delle donne, il 2 giugno 1946. Sullo schermo le immagini in bianco e nero di un’Italia che celebra la nascita della Repubblica, mentre Carlo Conti si è inginocchiato accanto a lei e il pubblico ha osservato in silenzio, rispettoso e commosso. Poi, però, la terribile gaffe.

Repupplica, la terribile gaffe al Festival di Sanremo 2026

Sul ledwall dell’Ariston, in caratteri cubitali è apparsa la scritta “Repupplica”. Non “Repubblica”, ma “Repupplica”, con due P di troppo. Un errore che ha trasformato uno dei momenti più toccanti della serata in un clamoroso autogol, una gaffe subito ripresa e condivisa (e derisa) sui social. La Rai celebrava gli 80 anni della Repubblica italiana a Sanremo, ma la battuta grafica ha interrotto la solennità del tributo, generando incredulità tra chi ha seguito tutto in diretta. Una gaffe difficile da immaginare in un contesto così istituzionale e rispettoso, che resterà negli highlight della serata e che sicuramente farà ancora discutere.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sanremo

Da non perdere

Laura Pausini in lacrimeChi vincerà Sanremo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS