La gaffe piccante di Laura Pausini a Sanremo 2026: "Mamma non è successo niente"
Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026 non è mancato un siparietto piccante. Arrivato, come spesso accade, in modo del tutto inatteso. Protagonista Laura Pausini che quando Carlo Conti, prima di un annuncio, le ha chiesto se aveva il microfono, ha risposto: "Prima me l'avete messo qua, adesso ce l’ho in mano". La cantante si è poi fermata e sorridendo maliziosa ha aggiunto: "No, mamma, tutto a posto eh".
Laura Pausini promossa al Festival di Sanremo 2026
Gaffe hot a parte, la presenza di Laura Pausini a Sanremo 2026 sta conquistando il pubblico. Tanti i commenti positivi sui social per lo stile fresco e divertente della cantante. Promossi anche i look dell'artista, che ha scelto di affidarsi alla maison Armani.