mercoledì 25 febbraio 2026
Bufera a Sanremo, Elettra Lamborghini impazzisce sui social: "Porca tr... vi prego"

Bufera a Sanremo, Elettra Lamborghini impazzisce sui social: "Porca tr... vi prego"

La cantante vorrebbe dormire, ma ci sono degli imprevisti: cosa è successo
2 min
In un Sanremo non esattamente pieno di guizzi, arriva lei. Con il suo tweet furioso nella notte. Elettra Lamborghini vorrebbe dormire ma si sa, a Sanremo in questa settimana è impossibile. E allora la cantante in gara prende il telefono e si regala (o ci regala, direbbe qualcuno) un tweet che più diretto non si può. Scrive su X: "Porca TROya fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica é devastante!! Siamo tutti stanchi morti ma cosí é impossibile dormire giuro".

Elettra Lamborghini furiosa, i commenti

Tantissimi i commenti: c'è chi cita la sua canzone ("Mettigliela ad alto volume") e chi invece è più polemico ("ma mica siete andati a zappare"). Il tweet, postato alle 3 di notte, ha migliaia di visualizzazioni ed è diventato immediatamente virale. "Una volta ti saresti unita alla festa, ora sei maturata", un altro dei commenti. Vero, forse. Infine c'è chi si chiede: "Ma le vostre stanze non sono insonorizzate?". Evidentemente no.

 

 

 

Sanremo 2026, i look della prima serata

