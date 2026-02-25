Il fuorionda di Laura Pausini durante Sal Da Vinci scatena il caos: ecco la frase esatta 

Secondo alcuni utenti sui social Laura Pausini durante l'esibizione di Sal Da Vinci avrebbe pronunciato una frase assurda: "Lui si droga". Apriti cielo, caos e bufera in pieno stile Sanremo. In realtà, ascoltando bene, la frase della conduttrice è ben diversa: "Visto che roba". Niente caso, quindi. Anche se sui social, forse in assenza di guizzi sul palco, se ne è parlato e anche a lungo.

Laura Pausini, come è andata la prima serata del Festival di Sanremo

La conduzione di Laura Pausini durante la prima serata del Festival è stata impeccabile. Vestita - benissimo - da Armani, trucco semplice, capelli sciolti, la cantante se l'è cavata alla grande. Ha scherzato quando doveva, è stata istituzionale in alcuni momenti e ha mostrato un ottimo feeling con Carlo Conti. Per quanto sia spontanea, praticamente impossibile che le sia uscita una (brutta) frase del genere.