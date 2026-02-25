Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il fuorionda di Laura Pausini durante Sal Da Vinci scatena il caos: ecco la frase esatta  © ANSA

Il fuorionda di Laura Pausini durante Sal Da Vinci scatena il caos: ecco la frase esatta 

Secondo alcuni utenti la co-conduttrice avrebbe detto qualcosa in merito alla droga. In realtà non è così e basta ascoltare bene
1 min
TagsSanremolaurapausinisaldavinci

Secondo alcuni utenti sui social Laura Pausini durante l'esibizione di Sal Da Vinci avrebbe pronunciato una frase assurda: "Lui si droga". Apriti cielo, caos e bufera in pieno stile Sanremo. In realtà, ascoltando bene, la frase della conduttrice è ben diversa: "Visto che roba". Niente caso, quindi. Anche se sui social, forse in assenza di guizzi sul palco, se ne è parlato e anche a lungo.

Laura Pausini, come è andata la prima serata del Festival di Sanremo

La conduzione di Laura Pausini durante la prima serata del Festival è stata impeccabile. Vestita - benissimo - da Armani, trucco semplice, capelli sciolti, la cantante se l'è cavata alla grande. Ha scherzato quando doveva, è stata istituzionale in alcuni momenti e ha mostrato un ottimo feeling con Carlo Conti. Per quanto sia spontanea, praticamente impossibile che le sia uscita una (brutta) frase del genere.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sanremo

Da non perdere

Bufera a Sanremo, Elettra Lamborghini impazzisce sui socialMara Sattei e il "Forzaroma"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS