Scaletta seconda serata Sanremo 2026: chi canta, gli ospiti. A che ora arrivano i campioni di Milano Cortina

Il Festival di Sanremo 2026 è entrato ufficialmente nel vivo. Mercoledì 25 febbraio va in onda su Rai 1 la seconda serata della kermesse musicale, come sempre guidata da Carlo Conti. Accanto a lui ritroveremo anche Laura Pausini, co-conduttrice per tutta la durata del Festival. Dopo Can Yaman saliranno sul palco dell'Ariston Pilar Fogliati, Lillo e Achille Lauro . Quest'ultimo canterà con la Pausini la sua hit 16 marzo.

Chi canta stasera a Sanremo 2026, scaletta seconda serata

L'inizio della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è previsto per le 20.40, subito dopo Primafestival. Si esibiranno 15 dei trenta cantanti in gara e più precisamente (questo non è l'ordine d'uscita):

-Tommaso Paradiso

-Patty Pravo

-Fedez & Marco Masini

-Nayt

-Bambole di Pezza

-Chiello

-Dargen D'Amico

-Ditonellapiaga

-Elettra Lamborghini

-Enrico Nigiotti

-Ermal Meta

-Fulminacci

-J Ax

-LDA & Aka7even

-Levante

Seconda serata di Sanremo 2026, chi vota

Per quanto riguarda la gara dei cantanti Big le 15 canzoni in gara questa sera verranno votate da: televoto (con peso del 50% sul risultato della votazione) e giuria delle radio (con peso del restante 50% sul risultato della votazione). Il risultato della votazione determinerà una classifica. Al termine della serata verranno rese note solo le prime 5 posizioni (senza ordine di piazzamento).

Nel corso della gara nelle Nuove Proposte invece voteranno: televoto (con peso del 34% sul risultato della votazione), giuria della sala stampa, tv e web (con peso del 33% sul risultato della votazione), giuria delle radio (con peso del 33% sul risultato della votazione). I quattro artisti in gara saranno suddivisi in due coppie: Niccolò Filippucci contro il trio Blind, ElMa e Soniko e Mazzariello contro Angelica Bove. Le due canzoni più votate in ognuna delle due sfide dirette accederanno alla terza serata.

Sanremo 2026, a che ora escono i campioni delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina

Sul palco saliranno, intorno alle 22, alcuni campioni delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ci saranno: Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli, Giuliana Turra. All'ultimo è saltata la partecipazione di Arianna Fontana per problemi di salute. Tra gli altri ospiti, nella seconda serata di Sanremo 2026 in collegamento con la Costa Toscana di nuovo Max Pezzali e dal Suzuki Stage Bresh.