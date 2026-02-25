Chi veste Pilar Fogliati a Sanremo 2026

Al Festival di Sanremo 2026 arriva Pilar Fogliati. Un'attrice talentuosa e divertente, che da qualche mese ha intrapreso una relazione con Fabio Paratici, il ds della Fiorentina. Per questa importante occasione la 33enne ha scelto di affidarsi ad uno stylist giovane, di 26 anni, "perché vorrei risultare fresca ed elegante".