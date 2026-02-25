Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
Chi veste Pilar Fogliati a Sanremo 2026© LAPRESSE

Chi veste Pilar Fogliati a Sanremo 2026

Per il suo debutto al Festival di Sanremo 2026 Pilar Fogliati ha deciso di affidarsi ad uno stylist giovane e promettente
1 min
TagsPilar FogliatiSanremo 2026

Al Festival di Sanremo 2026 arriva Pilar Fogliati. Un'attrice talentuosa e divertente, che da qualche mese ha intrapreso una relazione con Fabio Paratici, il ds della Fiorentina. Per questa importante occasione la 33enne ha scelto di affidarsi ad uno stylist giovane, di 26 anni, "perché vorrei risultare fresca ed elegante".

Pilar Fogliati veste Cavalli a Sanremo 2026

Stando alle prime anticipazioni, Pilar sfoggerà una preziosa creazione d’archivio Couture Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Un fourreau in pizzo chantilly nero interamente ricamato con applicazioni in velluto e satin a ricreare la livrea della zebra, completato da jais sfaccettati e un raffinato degradé di piume applicate a mano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

