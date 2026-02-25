Samurai Jay beve dal piede di Belen, Sanremo 2026 diventa bollente

Belen Rodriguez di nuovo protagonista del Festival di Sanremo . Quattordici anni dopo la mitica farfallina, oggi la soubrette argentina è protagonista del videoclip della canzone Ossessione di Samurai Jay. Già candidata a diventare il prossimo tormentone estivo, l'ex moglie di Stefano De Martino canta pure una strofa. E sensualissima rende iconica una scena che è già diventata virale: in un frame il cantante napoletano beve dal piede di Belen . Un'immagine potentissima e ad alto tasso erotico, che però è un chiaro omaggio a Quentin Tarantino : il medesimo gesto è contenuto nel film del 1996 Dal tramonto all'alba dove il regista beve dal piede della bollente Salma Hayek, latina come Belen.

Samurai Jay a Sanremo 2026 con Belen Rodriguez

Dopo che il video è diventato prontamente virale, ora c'è grande attesa per l'arrivo di Belen Rodriguez a Sanremo 2026. La showgirl accompagnerà Samurai Jay nella serata di venerdì, quella delle cover. "Quando le abbiamo proposto l'idea e le abbiamo fatto sentire la cosa, lei si è subito ‘presa bene'. È stato un fit perfetto, non un semplice featuring. Sta benissimo in quel contesto, ha spaccato", ha raccontato Samurai Jay, il cui vero nome è Gennaro Amatore.

Belen e Sanremo, un legame speciale

Il Festival di Sanremo ha un posto speciale nel cuore e nella carriera di Belen Rodriguez. La 41enne ha fatto il suo debutto nella città dei fiori nel 2010, quando Toto Cutugno l'ha voluta al suo fianco per la serata dei duetti. Poi Belen ha condotto le edizioni del 2011 e del 2012, segnando la storia della kermesse musicale con la sua ormai leggendaria farfallina.