A Sanremo Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi si commuovono. Poi però con Achille Lauro...

INVIATA A SANREMO - Si sono emozionate e commosse. Hanno mostrato fiere e orgogliose le loro medaglie d'oro, più scintillanti di qualsiasi abito o gioiello a Sanremo. Poi però, come due ragazze comuni - quali sono - Francesca Lollobrigida e, soprattutto, Lisa Vittozzi hanno chiesto a Carlo Conti di poter conoscere Achille Lauro. Lui si è ovviamente prestato e ha incontrato le due campionesse e gli atleti paralimpici (Giuliana Turra e Giacomo Bertagnolli) sul palco. Un saluto, una foto e una stretta di mano.