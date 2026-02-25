A Sanremo Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi si commuovono. Poi però con Achille Lauro...
INVIATA A SANREMO - Si sono emozionate e commosse. Hanno mostrato fiere e orgogliose le loro medaglie d'oro, più scintillanti di qualsiasi abito o gioiello a Sanremo. Poi però, come due ragazze comuni - quali sono - Francesca Lollobrigida e, soprattutto, Lisa Vittozzi hanno chiesto a Carlo Conti di poter conoscere Achille Lauro. Lui si è ovviamente prestato e ha incontrato le due campionesse e gli atleti paralimpici (Giuliana Turra e Giacomo Bertagnolli) sul palco. Un saluto, una foto e una stretta di mano.
Lollobrigida e Vittozzi a Sanremo, cosa hanno detto
Lollobrigida e Vittozzi hanno ricordato i momenti in cui sono diventate campionesse olimpiche e hanno ringraziato gli italiani per tutto l'amore ricevuto. Poi il siparietto con Achille Lauro, con Francesca che ha incoraggiato l'amica a coronare il suo sogno. Presente in platea il presidente di Milano-Cortina Giovanni Malagò che ha inviato gli italiani a seguire le paralimpiadi con lo stesso affetto con cui hanno seguito le Olimpiadi.