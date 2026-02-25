Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
A Sanremo Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi si commuovono. Poi però con Achille Lauro...© ANSA

A Sanremo Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi si commuovono. Poi però con Achille Lauro...

Le due campionesse olimpiche sul palco con Carlo Conti e le medaglie d'oro: un racconto da brividi
Chiara Zucchelli
1 min

INVIATA A SANREMO - Si sono emozionate e commosse. Hanno mostrato fiere e orgogliose le loro medaglie d'oro, più scintillanti di qualsiasi abito o gioiello a Sanremo. Poi però, come due ragazze comuni - quali sono - Francesca Lollobrigida e, soprattutto, Lisa Vittozzi hanno chiesto a Carlo Conti di poter conoscere Achille Lauro. Lui si è ovviamente prestato e ha incontrato le due campionesse e gli atleti paralimpici (Giuliana Turra e Giacomo Bertagnolli) sul palco. Un saluto, una foto e una stretta di mano.

Lollobrigida e Vittozzi a Sanremo, cosa hanno detto

Lollobrigida e Vittozzi hanno ricordato i momenti in cui sono diventate campionesse olimpiche e hanno ringraziato gli italiani per tutto l'amore ricevuto. Poi il siparietto con Achille Lauro, con Francesca che ha incoraggiato l'amica a coronare il suo sogno. Presente in platea il presidente di Milano-Cortina Giovanni Malagò che ha inviato gli italiani a seguire le paralimpiadi con lo stesso affetto con cui hanno seguito le Olimpiadi.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sanremo

Da non perdere

Crisi Lazio, Tommaso Paradiso e le lettere al Corriere dello SportPerché non c'era Arianna Fontana

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS