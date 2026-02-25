Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
Mistero Achille Lauro, da scaletta era previsto che presentasse Fedez ma sparisce: c'entra il gossip?

In passato si vociferava di una love story segreta tra il cantante e Chiara Ferragni: per questo non ha annunciato la canzone con Masini?
1 min

Mistero a Sanremo: Achille Lauro, da scaletta, avrebbe dovuto presentare Fedez e Marco Masini, in gara con il numero 13. Poi però, al dunque, di Lauro nessuna traccia. Il motivo? Non si sa. Secondo le indiscrezioni, si sarebbe voluto evitare un incontro tra iu due dopo i dissapori del passato dovuti a una presunta storia di Achille Lauro con Chiara Ferragni quando era ancora sposata con Fedez.

Fedez e Achille Lauro, ancora polemica?

Già lo scorso anno, quando erano entrambi in gara, i rapporti tra i due erano al minimo storico e non si erano mai incrociati, anche perché Lauro era rimasto fuori dalla cinquina finale. Adesso, nella seconda serata del Festival, altro incontro evitato. E il gossip infiamma.

 

 

 

