Leo Gassmann senza dubbi: "Meglio lo scudetto della Roma che Sanremo". E sul ritorno di Totti...

INVIATA A SANREMO - La Roma pensa a lui e gli ha spedito dei look portafortuna. Lui pensa alla Roma: "Meglio lo scudetto che vincere Sanremo". Leo Gassmann è in gara con "Naturale", canta stasera, e nel mare di impegni di questi giorni è anche All’Iliadclub di piazzale Lorenzo Vesco (Iliad è da due stagioni Innovation and Technology partner della Lega e fornisce tecnologie come Var e Goal Line Technology). Con lui due che del calcio hanno fatto la loro vita: Vieri e Ferrara. Nello store c'è la Coppa dello scudetto, ma anche vari cimeli tra cui una fascia da capitano. Logico che il pensiero di Gassmann vada alla Roma: "Tra la vittoria di Sanremo e lo scudetto della Roma? Senza dubbio lo scudetto! La squadra di Gasp è fortissima e l’acquisto di Malen ci sta portando in cielo, speriamo vada tutto bene e che arrivi almeno la qualificazione in Champions. Un ritorno di Totti? Sarebbe veramente molto giusto".