Leo Gassmann senza dubbi: "Meglio lo scudetto della Roma che Sanremo". E sul ritorno di Totti...
INVIATA A SANREMO - La Roma pensa a lui e gli ha spedito dei look portafortuna. Lui pensa alla Roma: "Meglio lo scudetto che vincere Sanremo". Leo Gassmann è in gara con "Naturale", canta stasera, e nel mare di impegni di questi giorni è anche All’Iliadclub di piazzale Lorenzo Vesco (Iliad è da due stagioni Innovation and Technology partner della Lega e fornisce tecnologie come Var e Goal Line Technology). Con lui due che del calcio hanno fatto la loro vita: Vieri e Ferrara. Nello store c'è la Coppa dello scudetto, ma anche vari cimeli tra cui una fascia da capitano. Logico che il pensiero di Gassmann vada alla Roma: "Tra la vittoria di Sanremo e lo scudetto della Roma? Senza dubbio lo scudetto! La squadra di Gasp è fortissima e l’acquisto di Malen ci sta portando in cielo, speriamo vada tutto bene e che arrivi almeno la qualificazione in Champions. Un ritorno di Totti? Sarebbe veramente molto giusto".
Gassmann e il tifo per la Roma contro la Juve
Intanto, vedrà Roma-Juve di domenica visto che Sanremo finisce sabato: "Cercheremo di seguirla anche se non riuscirò ad andare allo stadio". Il tifo, però, non mancherà. E neppure le polemiche, che sono il sale del calcio. Anche se forse in questi ultimi mesi, quando si parla di Var e arbitri, infuriano un giorno sì e l'altro pure. Dice Giorgio Carafa Cohen, Chief Brand and Revenue Officer di Iliad: "Noi forniamo gli strumenti che consentono a queste persone di prendere decisioni più informate. Al netto delle tante polemiche, la tecnologia consente di poter avere altri angoli visuali, di poter perdere una decisione non impulsiva ma un po' più ragionata".