giovedì 26 febbraio 2026
Le scritte virali, i live di Max Pezzali e tanti show: la vera festa al largo di Sanremo

La "crociera della musica" attira turisti e curiosi: ecco cosa succede a bordo
1 min
Parliamoci chiaro: una delle domande più gettonate a Sanremo riguarda Max Pezzali. Dove si trova? Se lo chiedono curiosi e fan, che sperano di vederlo passeggiare (per modo di dire, visto il caos che c'è) in giro. In realtà è sulla nave "Costa Toscana" a bordo della crociera della musica e i suoi live (in tv se ne vede solo una parte) sono sempre tra i più attesi. Non solo Pezzali, comunque, per quanto tutte le aree da lui brandizzate siano una vera chicca per gli occhi. Sul palco sul mare si sono alternati momenti di intrattenimento in un’atmosfera unica: dal Karaoke Show ai due appuntamenti con il Social Stage dei PanPers, che hanno portato in scena “Nessun Impianto”, uno spettacolo di improvvisazione, canto e comicità condiviso con Andrea Pisani e Luca Pieracino, insieme agli ospiti speciali Francesco Cicchella, Giovanni Vernia e nella seconda serata Francesco Mandelli. Appuntamento imperdibile a bordo il Poretcast, il vodcast di Giacomo Poretti che dal Teatro Poltrona Frau ha intervistato Fabio Caressa in un dialogo ricco di aneddoti, risate e momenti di racconto personale. Da segnalare, infine, le scritte sulla nave che si vedono da Sanremo: sono diventate viralissime. Quasi come la domanda: "Ma dov'è Max Pezzali?".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

