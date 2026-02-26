Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Follia Fiorentina: rischia di uscire dalla Conference, la reazione di Carlo Conti a Sanremo

Il conduttore e direttore artistico aveva scherzato: "Tanto giochiamo nel pomeriggio...". Non immaginava come sarebbe andata: ecco quando ha saputo il risultato
Chiara Zucchelli
1 min

INVIATA A SANREMO - Carlo Conti ci aveva scherzato più volte: "Meno male che la Fiorentina gioca nel pomeriggio". Non immaginava - lui come tutti i tifosi della Viola - che De Gea e compagni si sarebbero così complicati la vita in Conference dopo il 3-0 dell'andata, tanto da dover giocare 120'. Una follia, per una squadra in piena lotta salvezza, contro i non irresistibili polacchi del Jagiellonia. Carlo Conti è quindi salito sul palco dell'Ariston con la Fiorentina ancora in ballo e a forte rischio eliminazione. E ha saputo del risultato finale, e quindi della qualificazione della squadra di Vanoli, mentre era sul palco. 

Fiorentina e la folle partita in Champions, social scatenati

Non solo Carlo Conti: sui social in molti si sono chiesti se da qualche parte ci fossero notizie di Marco Masini, altro grandissimi tifoso della Fiorentina, che in questi giorni a Sanremo ha spesso e volentieri parlato della squadra viola. Per sua fortuna stasera lui e Fedez non cantano, si è potuto vedere la partita con - relativa - serenità.

Tutte le news di Sanremo

