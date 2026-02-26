Follia Fiorentina: rischia di uscire dalla Conference, la reazione di Carlo Conti a Sanremo

INVIATA A SANREMO - Carlo Conti ci aveva scherzato più volte: "Meno male che la Fiorentina gioca nel pomeriggio". Non immaginava - lui come tutti i tifosi della Viola - che De Gea e compagni si sarebbero così complicati la vita in Conference dopo il 3-0 dell'andata, tanto da dover giocare 120'. Una follia, per una squadra in piena lotta salvezza, contro i non irresistibili polacchi del Jagiellonia. Carlo Conti è quindi salito sul palco dell'Ariston con la Fiorentina ancora in ballo e a forte rischio eliminazione. E ha saputo del risultato finale, e quindi della qualificazione della squadra di Vanoli, mentre era sul palco.