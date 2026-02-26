Gaffe Sanremo, Raf pizzicato mentre si sistema il pantalone prima di esibirsi: la foto è virale sui social

Attimi di imbarazzo per Raf durante la terza serata di Sanremo 2026. Mentre Laura Pausini stava annunciando il collega, la regia ha inquadrato il cantautore dietro le quinte, in attesa di uscire. Con una mano era intento a darsi una sistemata nel pantalone, con l'altra reggeva il microfono. L'inquadratura è stata velocemente cambiata ma il momento non è sfuggito ai più attenti, che hanno prontamente commentato sui social. Il fermo immagine della scena è diventato prontamente virale. "Non sapevo che Raf fosse l’acronimo di Ravanare A Fondo", ha scritto qualcuno divertito su X. E altri hanno aggiunto scherzosamente: "Raf, sorpreso dalla telecamera impicciona, mentre controllava i gioielli di famiglia prima di entrare in scena uno di noi".