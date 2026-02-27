Chi vincerà il Fantasanremo 2026, la previsione dell'algoritmo è sorprendente. E sulla migliore formazione...

Sta andando meglio Sanremo o il Fantasanremo ? La domanda potrebbe non essere così banale perché mentre all'Ariston si fatica con gli ascolti (anche se la puntata di ieri qualche importante segnale di risveglio l'ha data), per il gioco si vola, senza se e senza ma.

La gara parallela che coinvolge un (soprattutto giovane) paese intero è al suo massimo: il Fantasanremo è diventato ormai un appuntamento irrunciabile nonostante il suo complesso meccanismo fatto di bonus e malus e di artisti che sul palco stanno quasi più attenti alla strategia del gioco che alla prestazione canora.

Chi vincerà il Fantasanremo 2026? Ecco la previsione

Ma la domanda che serpeggia un po' dappertutto è: chi vincerà il Fantasanremo 2026? La richiesta è stata fatta alla AI, o meglio, a diverse piattaforme di AI. Le risposte non sono state uguali: per Gemini, ad esempio, a vincere sarà la coppia LDA & Aka7even mentre per ChatGPT sarà una gara a due tra LDA & Aka7even (sempre loro) e Mr. Parquet Dargen D’Amico che giusto qualche ora fa è balzato agli onori della cronaca per un fiore arancione appuntato sulla giacca che alcuni hanno additato come pubblicità occulta di una nota marca da bere. Sempre per ChatGpt non sono escluse sorprese con Ermal Meta e Elettra Lamborghini pronti alla zampata finale con i loro "bonus scenici". Se ci sono nomi ricorrenti, altri potrebbero rivelarsi degli autentici outsider, a cominciare da Ditonellapiaga, J-Ax e Bambole di Pezza.

Le migliori formazioni del Fantasanremo secondo l'AI

Quindi qual è la squadra perfetta da schierare in campo per vincere il Fantasanremo di quest'anno? Per Gemini la formazione delle meraviglie è composto da LDA & Aka 7even, Dargen D’Amico, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Sayf, Bambole di Pezza, Chiello. ChatGPT consiglia invece di schierare LDA & Aka7even, Dargen D’Amico, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Ditonellapiaga, J-Ax, Bambole di Pezza. Chi avrà ragione? Non resta che aspettare domani sera per capire quale AI sarà stata più intelligente delle altre.