Duetti Sanremo 2026, l'orario e l'ordine di uscita dei cantanti e tutte le coppie in gara

È arrivata a Sanremo 2026 la serata delle cover, tradizionalmente tra le più attese del Festival. Questa sera, venerdì 27 febbraio, sul palco dell’Ariston sono previste 30 esibizioni, lo stesso numero della serata inaugurale. I cantanti in gara, tuttavia, metteranno momentaneamente da parte i brani presentati in concorso per confrontarsi con pezzi che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale. L’appuntamento è considerato, per ascolti e attenzione mediatica, il secondo più rilevante dopo la finale. Il pubblico attende di capire quali interpretazioni sapranno lasciare il segno e chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria della serata, riconoscimento che negli anni ha spesso anticipato gli equilibri della classifica finale. La scaletta dei duetti promette un’Ariston ricco di ospiti e accostamenti inediti. Tra le presenze più attese quella di Cristina D'Avena con Bambole di Pezza ma anche Belen Rodriguez con Samurai Jay.