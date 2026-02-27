Duetti Sanremo 2026, l'orario e l'ordine di uscita dei cantanti e tutte le coppie in gara
È arrivata a Sanremo 2026 la serata delle cover, tradizionalmente tra le più attese del Festival. Questa sera, venerdì 27 febbraio, sul palco dell’Ariston sono previste 30 esibizioni, lo stesso numero della serata inaugurale. I cantanti in gara, tuttavia, metteranno momentaneamente da parte i brani presentati in concorso per confrontarsi con pezzi che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale. L’appuntamento è considerato, per ascolti e attenzione mediatica, il secondo più rilevante dopo la finale. Il pubblico attende di capire quali interpretazioni sapranno lasciare il segno e chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria della serata, riconoscimento che negli anni ha spesso anticipato gli equilibri della classifica finale. La scaletta dei duetti promette un’Ariston ricco di ospiti e accostamenti inediti. Tra le presenze più attese quella di Cristina D'Avena con Bambole di Pezza ma anche Belen Rodriguez con Samurai Jay.
La scaletta dei duetti a Sanremo 2026
Di seguito, la lista completa delle esibizioni dei Big con i vari ospiti, in ordine di uscita:
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé;
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via;
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio;
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone;
- Levante con Gaia – I maschi;
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore;
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto;
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi;
- Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna;
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno;
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita;
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo;
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole;
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento;
- Raf con The Kolors – The Riddle;
- J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita;
- Ditonellapiaga con Tony Pitony – The lady is a tramp;
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax;
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho;
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack;
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola;
- Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono;
- Samurai Jay con Belen Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena;
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni;
- Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura;
- Ermal Meta con Dardust – Golden Hour;
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto;
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà;
- Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te;
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto.
A che ora inizia e a che ora finisce stasera Sanremo 2026
Sanremo 2026 stasera inizierà come sempre alle 20.40. La prima esibizione - quella di Elettra Lamborghini - è prevista per le 20.51. Per vedere Belen sul palco dell'Ariston toccherà però attendere mezzanotte mentre il ritorno di Gianluca Grignani - dopo la querelle con Laura Pausini - è previsto alle 00.50.